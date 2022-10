«Grey’s Anatomy» in prima tv fra colpi di scena e rivelazioni in corsia

Continuano anche quest’anno su La7 le emozionanti vicissitudini di «Grey’s Anatomy», il medical drama più famoso e longevo della tv ambientato nelle corsie nel Seattle Grace Hospital. Oggi alle 21.15, in prima tv in chiaro, arriva infatti la 18esima stagione della serie ideata da Shonda Rimes, con gli storici e amatissimi interpreti che intrattengono da anni milioni di telespettatori con le loro appassionanti storie, ricche di continui colpi di scena e nuove rivelazioni. Nel cast della nuova stagione non mancherà la storica figura di Ellen Pompeo (Meredith Grey) che - con i suoi colleghi tra cui Miranda Bailey (Chandra Wilson), Amelia Shepherd (Caterina Scorsone), Jo Wilson (Camilla Luddingtonsi), James Pickens jr (Richard Webber) - si divide tra la vita di tutti i giorni e nuovi pazienti.

Nel primo episodio gli abitanti di Seattle si divertono al Phoenix Fair celebrando la fine del Covid; Meredith si trova in Minnesota alla Mayo Clinic dove un suo collega David Hamilton l’ha chiamata per inaugurare un laboratorio a nome di sua madre. Ben presto si scoprirà che in realtà è dedicato a lei per studiare una cura contro il Parkinson dato che il dottor Hamilton è affetto come molti da questa malattia; Meredith incontra un suo vecchio paziente Nick Marsh e ben presto scatterà qualcosa, Teddy e Owen sono al parco per sposarsi ed assieme a loro ci sono anche la madre di Owen e sua sorella Megan tornata dalla California dopo essersi lasciata con il marito Nathan Riggs. Lo scontro tra dei ciclisti e il celebrante, fa sì che la cerimonia sia interrotta; Maggie e Winston sono felici dopo essere tornati dalla luna di miele, Amelia e Link litigano per una discussione.