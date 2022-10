La battaglia kolossal di «Troy» riletta dal regista Petersen con Brad Pitt e Orlando Bloom

L’iliade di Omero liberamente letta nel kolossal americano Troy (2004) di Wolfgang Petersen. Consentiteci un consiglio per la visione di questo film, in onda stasera alle 21.05 su canale Venti: non cercare l’aderenza ortodossa al grande poema - croce e delizia di tanti studenti - ma godersi un grande spettacolo di scenari e costumi accanto al fascino e alla bravura di celeberrimi attori e attrici col collante di una sceneggiatura accattivante e ricca di pathos.

Accanto al protagonista Achille, un iconico Brad Pitt; Eric Bana, il valoroso principe Ettore; Orlando Bloom nel ruolo di Paride e Diane Kruger in quello di Elena. E ancora, Brian Cox, il re greco Agamennone; Sean Bean, l’astuto Ulisse; il leggendario Peter O’Toole, il re troiano Priamo; Rose Byrne, la sacerdotessa Briseide; Brendan Gleeson, Menelao, re di Sparta; Saffron Burrows: Andromaca, moglie devota di Ettore; Garrett Hedlund, Patroclo, l’amato cugino di Achille.

Alcune curiosità: la città di Troia fu ricostruita nell’Isola di Malta a Fort Ricasoli, mentre le poderose mura esterne della città sono state realizzate e filmate a Cabo San Lucas, in Messico. Altre scene sono state girate a Mellieha, cittadina a nord di Malta e sull’isoletta di Comino. Durante la lavorazione l’uragano Marty colpì le aree delle riprese e la produzione fu temporaneamente interrotta. Troy, presentato fuori concorso, al Festival di Cannes, nonostante le critiche causate da numerose differenze con la narrazione omerica, piacque molto al pubblico internazionale ed è nella top 150 dei film con maggior incasso.