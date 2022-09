Televisione, il giornalista barese Attilio Romita tra i concorrenti del GFVip

Il cast è stato anticipato dal settimanale Oggi e dal sito Davide Maggio: parte lunedì 19 settembre la nuova edizione del Grande Fratello Vip, e tra i famosi che varcheranno la porta della casa più spiata d'Italia ci sarà anche il giornalista barese Attilio Romita, ex volto del Tg1 e direttore del TgR Puglia. Lo aveva detto in un'intervista qualche tempo fa, al settimanale Chi, che non gli sarebbe dispiaciuto entrare nelle quattro mura di Cinecittà, da lui considerato un vero e proprio 'esperimento sociale'. Romita, classe '53, che in queste ore non può rilasciare dichiarazioni, ha un passato nelle radio private, poi da giornalista sportivo, di politica e parlamentare. Durante la guerra in Iraq fu inviato all'estero per seguire il conflitto da vicino. Ha partecipato a vari programmi tv, e ora si apre per lui la strada del Grande Fratello Vip.