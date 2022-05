Gran tour a Lecce con «Mine vaganti» di Ferzan Özpetek

Il set di Ferzan Özpetek per Mine vaganti fu una sorta di «festa nazionale» a Lecce. Era il 2010 e la troupe girò in lungo e in largo piazza Sant’Oronzo e le vie del centro storico, con interni in alcune delle più pregiate nobili dimore. Il regista italo-turco - poi nominato «cittadino onorario» di Lecce fra gli ambasciatori di UniSalento - con le sue riprese creò un itinerario che ancora oggi viene richiesto dai turisti che approdano nel capoluogo salentino.

Stasera alle 21.10 Rai Movie ripropone questo film col suo cast corale composto fra gli altri da Riccardo Scamarcio, Lunetta Savino, Ennio Fantastichini Elena Sofia Ricci, Ilaria Occhini, Nicole Grimaudo, Alessandro Preziosi e Daniele Pecci. Tra figuranti e comparse tantissimi salentini.

Mine vaganti si aggiudicò due statuette ai David di Donatello per i migliori interpreti non protagonisti (Occhini e Fantastichini) e 5 Nastri d’argento. Negli Usa vinse il Premio Speciale della Giuria al Tribeca Film Festival di Robert De Niro, «per averci fatto ridere, piangere e desiderare di prenotare immediatamente un viaggio nel sud Italia».

Scritto da Özpetek con la collaborazione di Ivan Cotroneo, il film affronta il tema della famiglia, raccontato attraverso le vicende di una famiglia salentina. Özpetek traccia il ritratto di una famiglia pugliese contemporanea, considerata come un nucleo di «mine vaganti», cercando di far cadere una serie di luoghi comuni legati all’omosessualità. Della colonna sonora fanno parte due canzoni di Patty Pravo: Pensiero stupendo e Sogno, composta appositamente per il film e 50mila di Nina Zilli. In una delle scene finali, viene eseguito Kutlama, pezzo della popolare cantante turca Sezen Aksu. L’opera è prodotta Fandango del barese Domenico Procacci in collaborazione con Rai Cinema e il contributo di Apulia Film Commission.