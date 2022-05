Ritorna «L’assistente di volo» e con la brillantissima Cuoco arriva la superstar Sharon Stone

Torna il cult con Kaley Cuoco, con una new-entry di eccezione nei nuovi episodi: Sharon Stone per la seconda stagione de «L’assistente di volo - The glight attendant». Da oggi, 9 maggio, su Sky serie e in streaming su Now, disponibile on demand su Sky. Apprezzatissima e divertente comedy-thriller sulle strampalate vicende della hostess interpretata dalla star di «The Big Bang Theory», Cuoco. I primi due episodi andranno su Sky Serie oggi alle 21.15. Ancora prodotte e scritte dallo showrunner Steve Yockey, le nuove puntate danno un seguito alla storia di Cassie Bowden, divisa tra la carriera di assistente di volo e una nuova collaborazione segreta, addirittura con la CIA. Un omicidio – un altro – al quale si troverà ad assistere finirà per metterla al centro di un vero e proprio intrigo internazionale.

Accanto a Kaley Cuoco, candidata come miglior attrice sia agli Emmy che ai Golden Globe Awards per la sua interpretazione nella prima stagione, ritroviamo Zosia Mamet (Girls) nei panni di Annie Mouradian, la migliore amica della protagonista; T.R. Knight (Grey's Anatomy) nei panni di suo fratello Davey; Rosie Perez e Griffin Matthews nei panni di Megan Briscoe e Shane Evans, amici e colleghi di Cassie invischiati nei servizi segreti; Yasha Jackson nei panni di Jada Harris, altra loro collega; Deniz Akdeniz in quelli di Max, il fidanzato di Annie. Nella seconda stagione, come detto, ci sarà anche Sharon Stone nei panni di Lisa Bowden, la madre di Cassie, insieme alle new-entry Mo McRae (Benjamin Barry), Callie Hernandez (Gabrielle Diaz), Joseph Julian Soria (Esteban Diaz), Cheryl Hines (Dot Karlson), Mae Martin (Grace St. James) e Santiago Cabrera (Marco). «L’assistente di volo» è scritta e prodotta da Steve Yockey per HBO Max.