Taranto Port Days 2022 tra talk e musica

E' in pieno svolgimento a Taranto l'edizione 2022 di Port Days. Oggi - sabato 8 ottobre - il programma prevede diverse attività ludico-creative dalle 9.30 alle 23 con il coinvolgimento di Puglia Brick, l'associazione nata dalla passione di alcuni ragazzi per quel “vecchio” gioco a base di mattoncini, nato nel lontano 1932: le costruzioni Lego. L’attività proposta per i Taranto Port Days sarà sviluppata attraverso la creazione di ambienti e scenografie reali e fantastiche ispirate ai temi che fin dalla tenera età stimolano creatività e fantasia, quali pirati, spazio, castelli, città, robot, automobili, personaggi di cartoni animati, film e serie tv. I visitatori potranno partecipare alle attività promosse nell’area ludica che sarà allestita in porto con tavoli da gioco, mattoncini sfusi ed attività educative sulle metodologie e gli strumenti necessari per comprendere al meglio il gioco delle costruzioni.

Nel pomeriggio, invece, spazio ai talk. Alle 16:30 il tema sarà "Taranto...un porto eccezionale. Le grandi imprese del porto di Taranto come spinta alla movimentazione dei carichi eccezionali, prospettive del project cargo” a cura degli operatori portuali

Interverranno: Giuseppe Melucci, Presidente di Raccomar Taranto, che condividerà la sua esperienza di pianificazione nel settore portuale, logistico e trasporto ferroviario cargo; Marco Caffio, Presidente di Optima Confcommercio, che racconterà cosa ha significato nel Porto di Taranto l’esperienza degli impianti eolici; Luigi Guida in rappresentanza di Assarmatori, che condurrà i partecipanti nel mondo dell’Heavy Lifting, con tante esperienze "eccezionali"; Luca Piliego, Vicepresidente Raccomar Giovani Puglia, spiegherà come un giovane può prepararsi a svolgere la professione di raccomandatario marittimo; Roberto Settembrini, Segretario Generale dell’AdSP del Mar Ionio che condividerà con il pubblico dei Taranto Port Days la sua visione di Porto. Ingresso libero (senza prenotazione) e gratuito.

Alle 18, invece, il talk "Porto a Porto" a cura di Luigi Monfredi, un dialogo dinamico sul ruolo strategico del porto di Taranto come volano di sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno. Porto a Porto, un momento di elevato spessore politico, dedicato al Porto di Taranto attraverso il dibattito tra alcuni dei maggiori rappresentanti istituzionali del territorio. Il talk - moderato da Luigi Monfredi, giornalista Rai di origini tarantine e vice capo redattore di Rai news 24 - sarà trasmesso in diretta televisiva sull’emittente locale Antenna Sud.

Alle 19 ci sarà l'opening Falanto Awards con l'apertura musicale a cura di Falanto Chorus. Alle 20 il conferimento dei premi Falanto e premi Ikkos. La kermesse, giunta alla sua terza edizione, è nata nel 2020 su impulso dell’AdSP del Mar Ionio quale occasione di promozione della " " e momento di ringraziamento rivolto ai key players che stanno contribuendo al suo rilancio. Per la prima volta sul palco dei Taranto Port Days, i Falanto Awards vedranno la conduzione di Mauro Pulpito, accompagnato dal comico pugliese Vincenzo Albano. I riconoscono il contributo eccezionale di soggetti pubblici e privati che hanno avuto fiducia nella capacità dello scalo jonico e nelle sue uniche caratteristiche come leva per lo sviluppo: stakeholder, artisti, atleti che hanno rappresentato i valori della bellezza, della solidarietà e della perseveranza diventando fautori di cambiamento. Il verrà assegnato a diverse categorie di player che hanno contribuito nei rispettivi settori al successo di Taranto, mentre il sarà consegnato ad atleti che hanno rappresentato i valori della bellezza, della fratellanza e della resilienza incarnati da Ikkos, leggendario atleta tarantino conosciuto in tutto il mondo

Alle 21:30 l'atteso appuntamento musicale con Beppe D'Onghia, il maestro tarantino doc che annovera nella sua storia musicale collaborazioni con , , e gli – incanterà i partecipanti ai Taranto Port Days con " ", un contenitore di , , , ̀, , nelle sue svariate forme, senza limiti di generi e di tempo, di spettacoli, installazioni, immaginazioni e sogni. Il termine Evocation si riferisce all’atto di mettersi a nudo verso la realtà e verso se stessi, abbandonando le maschere e le sovrastrutture.

Ingresso libero (senza prenotazione) e gratuito, sino al raggiungimento della capienza massima disponibile