Taranto, scarpe e vestiti firmati contraffatti, oggetti pericolosi: GdF sequestra 17mila prodotti

La Guardia di Finanza di Taranto, nell'ambito di controlli finalizzati al contrasto della contraffazione dei marchi registrati e della produzione e immissione in commercio di prodotti pericolosi, ha individuato e sequestrato 17mila prodotti. Tra gli articoli sequestrati ci sono materiale elettrico, giocattoli, accessori per telefonia, articoli per la casa e prodotti per la cosmesi non rispondenti agli standard di sicurezza previsti dalla normativa di riferimento, calzature e articoli/accessori di abbigliamento con marchi registrati contraffatti di note griffe internazionali. Segnalati 14 responsabili.