Giornate vittime del lavoro, l'ex Ilva di Taranto come «simbolo»

Torna giovedì 29 settembre a Taranto, in occasione della «Giornata mondiale del cuore», l'iniziativa promossa dal Comitato «12 giugno» presieduta dall’ex operaio Ilva Cosimo Semeraro in memoria delle vittime del Lavoro, del Dovere e del Volontariato. Il programma prevede il raduno presso la Discesa Vasto alle ore 9 a cui seguiranno i saluti di Semeraro, dell’assessore comunale alla Pubblica istruzione Maria Luppino e dei rappresentanti delle istituzioni presenti. All’iniziativa, promossa in collaborazione con il Centro Servizi Volontariato, sono stati invitati anche il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il prefetto Demetrio Martino, i vertici delle forze dell’ordine, le organizzazioni sindacali. E’ prevista la partecipazione di una decina di sindaci dei comuni della provincia e di oltre 500 studenti. Gli alunni di una classe di terza elementare di una scuola di Leporano canteranno l’inno di Mameli. Alle ore 11.15 è previsto l’imbarco degli intervenuti sulle motonavi che navigheranno in corteo fino al IV sporgente. Lì verrà lanciata in acqua, in memoria del caduti sul lavoro, la corona di fiori, benedetta da don Nicola Preziuso, parroco della chiesa Gesù Divin Lavoratore del rione Tamburi, offerta dalla presidenza della Camera dei Deputati.

Un trombettista della Marina militare suonerà il silenzio. Le imbarcazioni si fermeranno nel punto esatto in cui morì il 28 novembre del 2012 Francesco Zaccaria, il 29enne operaio del Siderurgico caduto in mare con la gru sulla quale operava, al passaggio di un tornado. Un incidente analogo, il 10 luglio del 2019, costò la vita a Mimmo Massaro, 40enne di Fragagnano, anche lui operaio Ilva. Seguirà il saluto di tutte le navi in porto che faranno suonare simultaneamente le sirene. Con la Giornata della Memoria il «Comitato 12 giugno» intende sollecitare il Parlamento e il Governo affinché i processi relativi agli infortuni e alle malattie professionali non vadano in prescrizione e sensibilizzare alla cultura della prevenzione agli infortuni e alla tutela ambientale nei luoghi di lavoro e nella vita quotidiana.