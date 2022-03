Ex Ilva: incontro su procedura Cigs, l'azienda apre a trattativa

TARANTO - È in corso al ministero del Lavoro il secondo incontro tra Acciaierie d’Italia, sindacati metalmeccanici e rappresentanti delle regioni interessate per l'esame congiunto sulla cassa integrazione straordinaria chiesta per circa 3mila lavoratori in tutti i siti del gruppo, di cui 2500 a Taranto, per 12 mesi a partire dal 28 marzo. Si tratta di una riunione di tipo tecnico a cui non partecipano i vertici aziendali, ma da fonti vicine ad Acciaierie d’Italia si apprende di un’apertura da parte della società a trattare sulla gestione dell’ammortizzatore sociale.

I referenti dell’azienda hanno presentato un documento in cui non sono indicati i numeri sul totale del personale coinvolto e sulla media settimanale dei lavoratori da sottoporre a sospensione. L’azienda prevede «l'attivazione, nel corso del periodo di utilizzo della cassa integrazione, di processi di formazione, per il personale coinvolto nel processo di riorganizzazione, al fine di continuare nel consolidato percorso aziendale dl formazione utile a rafforzare e aggiornare le professionalità per rispondere alle evoluzioni tecnologiche». L'azienda «si impegna - è detto nel documento - a condividere con le organizzazioni sindacali, nel corso di successivi incontri, gli obiettivi, le modalità e le tempistiche dei percorsi formativi» e a «verificare la possibilità di realizzare le sospensioni dal lavoro con modalità di rotazione». Si fa presente l’impossibilità di utilizzare lo strumento del contratto di solidarietà ed emerge inoltre l’impegno delle parti a «incontrarsi periodicamente, con cadenza trimestrale, al fine di verificare lo stato di avanzamento del piano dl risanamento aziendale, sia per quanto riguarda le azioni intraprese, sia in riferimento all’auspicabile recupero occupazionale del personale attualmente esuberante».