Taranto, operaio in ditta appalto ex Ilva investito da muletto: in ospedale, non è grave

Un dipendente della ditta Idrotecnica dell’appalto ex Ilva è stato investito da un muletto in Area Acciaieria 2 dello stabilimento siderurgico di Taranto. Lo si apprende da fonti sindacali che hanno ricevuto comunicazione da parte dell’azienda. Il lavoratore non avrebbe riportato gravi conseguenze, ma è stato portato in ospedale per essere sottoposto ad accertamenti.