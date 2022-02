Sport: un premio ai campioni di Martina Franca

MARTINA FRANCA (TARANTO) - «Un premio per esprimere gratitudine e apprezzamento ai concittadini che, conseguendo brillanti risultati in diverse discipline sportive, hanno dato lustro al nome della città».



E così questa mattina a Martina Franca è stato attribuito un riconoscimento al pilota di Formula 1 Antonio Giovinazzi, a Cosmiana Montanaro campionessa mondiale di powerlifting, a Gianluca Lafornara, giocatore della Nazionale italiana di pallacanestro con Sindrome di Down, a Giorgia Palmisano, campionessa di ginnastica ritmica e a Giusy Ancona, tecnica federale di ginnastica ritmica.



Si tratta di una presa di consapevolezza pubblica della forte passione con cui questi sportivi hanno continuato ad allenarsi malgrado le difficoltà della pandemia e le restrizioni che impedivano lo svolgimento degli allenamenti negli sport di squadra.

Nel corso della cerimonia è stata consegnata anche un’attestazione a venti promettenti giovanissimi atleti e atlete che lo scorso anno hanno ottenuto lusinghieri risultati, affermandosi in diverse discipline.