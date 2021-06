Taranto, bus in fiamme ai Tamburi

Taranto - Un autobus di proprietà di Kyma mobilità, l’azienda del Comune di Taranto che si occupa del trasporto passeggeri, è andato in fiamme ieri pomeriggio, attorno alle 16, mentre si trovava in via Macchiavelli, all’angolo via Orsini, nel quartiere Tamburi.

Secondo una prima ricostruzione, l'autobus - in servizio sulla linea 15 - avrebbe preso fuoco mentre era in transito e le fiamme hanno annerito, danneggiandola, la facciata di uno stabile, in via Macchiavelli, in quanto l’autobus si è fermato praticamente accanto all’edificio, e le fiamme così si sono propagate sul vicino muro perimetrale.

Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco, I Carabinieri e il personale del servizio di pronta emergenza 118. Gli agenti hanno fatto evacuare in tempo gli abitanti dello stabile e così non si è registrato alcun ferito.