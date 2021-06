SailGP, a Taranto per i super catamarani arrivano le Frecce Tricolori

Le Frecce Tricolori dell’Aeronautica Militare sabato 5 giugno stenderanno in cielo il Tricolore sul golfo di Taranto in occasione dell’apertura della seconda tappa, unica in Italia, del campionato SailGP, la competizione velica tra gli 8 catamarani F50 più veloci del mondo. Un nuovo appuntamento per il 313esimo Gruppo Addestramento Acrobatico «Frecce Tricolori», a pochi giorni dal sorvolo della città di Roma in occasione della Festa della Repubblica, a sottolineare la graduale ripresa in tutto il Paese delle attività sociali, economiche e culturali fortemente ridotte a causa dell’emergenza Covid.

«Sono molti - spiega il comandante delle Frecce Tricolori, tenente colonnello Gaetano Farina - i punti in comune tra il nostro mondo e quello delle competizioni in mare: dall’importanza che rivestono le previsioni meteorologiche sul campo di gara, alla tecnologia e ai profili alari delle vele di queste veloci imbarcazioni». «In qualche modo - aggiunge - potremmo associare il ruolo del tattico a quello del comandante, quello del timoniere al capo formazione e così via, per ogni membro delle rispettive formazioni».

In occasione dell’evento, sul lungomare di Taranto, città in cui ha sede la Scuola Volontari dell’Aeronautica militare, saranno presenti degli stand promozionali ed una riproduzione della cabina di pilotaggio di uno dei velivoli MB339 della Pattuglia Acrobatica Nazionale, grazie al quale - nel rispetto delle norme anti-Covid - sarà possibile provare l’emozione di salire a bordo dei jet delle Frecce Tricolori. Il passaggio sul Mar Grande è atteso sabato intorno alle 13.