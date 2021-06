Taranto, weekend di SailGP: ecco cosa succede a mobilità, traffico e parcheggi

La Polizia Locale di Taranto, in accordo con le altre forze dell'ordine, ha emesso una prima ordinanza relativa ai giorni 4, 5 e 6 giugno, in occasione dello svolgimento della gara internazionale Sail GP. Ecco le disposizioni previste:

Dalle ore 04.00 del giorno 05 giugno 2021 alle ore 24.00 del giorno 06 giugno 2021, e comunque sino a cessato bisogno, è prevista la temporanea interdizione della sosta veicolare, con rimozione coatta, lungo le seguenti strade: lungomare Vittorio Emanuele III, ambo i lati, nel tratto compreso tra corso due mari e via de cesare; piazza Carbonelli, ambo i lati, nel tratto compreso tra via Regina Margherita e lungomare Vittorio Emanuele III; via Anfiteatro, ambo i lati, nel tratto compreso tra lungomare Vittorio Emanuele III e via Giovinazzi; via Giovinazzi, lato civici dispari, nel tratto compreso tra via Anfiteatro e via Principe Amedeo; via Principe Amedeo, nel tratto compreso tra via Giovinazzi e via Massari; via Massari, ambo i lati, nel tratto compreso tra corso lungomare Vittorio Emanuele III e via Anfiteatro; piazza Castello Aragonese, tutta l’area prospicente l’ingresso del Castello Aragonese; piazza Castello Aragonese, nel tratto compreso tra via Duomo e piazza Municipio; discesa Vasto, tutta l’area, la banchina e relativa rampa di accesso; piazzale Democrate.

Dalle ore 04.00 del giorno 05 giugno 2021 alle ore 24.00 del giorno 06 giugno 2021 è prevista la temporanea istituzione di area destinata alla sosta bus, lungo le seguenti strade: lungomare Vittorio Emanuele III, lato sud/ovest, nel tratto compreso tra via Pupino e via Nitti; discesa Vasto, tutta l’area, la banchina e relativa rampa di accesso.

Dalle ore 04.00 del giorno 05 giugno 2021 alle ore 24.00 del giorno 06 giugno 2021 è prevista la temporanea istituzione di area destinata alla sosta di veicoli al servizio di persone disabili, lungo le seguenti strade: via Massari, nel tratto compreso tra via Principe Amedeo e via Anfiteatro.

Dalle ore 04.00 del giorno 05 giugno 2021 alle ore 24.00 del giorno 06 giugno 2021 è prevista la temporanea istituzione di area destinata alla sosta di veicoli al servizio dello staff della manifestazione muniti di “pass”, lungo le seguenti strade: piazza Carbonelli, ambo i lati, nel tratto compreso tra via Regina Margherita e lungomare Vittorio Emanuele III; piazzale Democrate.

Dalle ore 04.00 del giorno 05 giugno 2021 alle ore 24.00 del giorno 06 giugno 2021, e comunque sino a cessato bisogno, è prevista la temporanea interdizione della circolazione veicolare, lungo il seguente percorso: lungomare Vittorio Emanuele III nel tratto compreso tra via Regina Margherita e via Giovinazzi, con apposizione di otto barriere “new jersey” (tre all’intersezione Regina Margherita/Vittorio Emanuele III/Anfiteatro, tre all’intersezione Giovinazzi/Vittorio Emanuele III, due all’intersezione Principe Amedeo/Giovinazzi).

Dalle ore 11:00 alle ore 24:00 dei giorni 04 e 05 giugno 2021 è prevista la temporanea interdizione della sosta veicolare, con rimozione coatta, lungo le seguenti strade: piazza Ss. Crocifisso; via Ss. Annunziata, ambo i lati; via Acclavio, ambo i lati, nel tratto compreso tra via D’Aquino e via Anfiteatro.

Dalle ore 11:00 alle ore 24:00 dei giorni 04 e 05 giugno 2021 è prevista la temporanea interdizione della circolazione veicolare lungo le seguenti strade: via Ss. Annunziata.

Dalle ore 17:30 fino al termine manifestazione dei giorni 04 e 05 giugno 2021 è prevista la temporanea interdizione della circolazione veicolare lungo le seguenti strade: via Acclavio nel tratto compreso tra corso Umberto I e via Anfiteatro.