Taranto, trovato delfino morto: si è spiaggiato a Porto Pirrone

TARANTO - La carcassa di un delfino di circa due metri, è stata ritrovata spiaggiata sull’arenile di Porto Pirrone, nel tarantino. Sul posto sono intervenuti, per i rilievi, gli operatori del dipartimento di prevenzione dell’Asl, la polizia locale e la Jonian dolphin conservation. Si tratta di un esemplare di stenella striata, la specie più frequente in questa zona. Questo tipo di delfini è solita cavalcare la prua della barca in gruppi di dimensioni medie o anche grandi, ma non è ancora chiaro come mai l'animale sia morto.