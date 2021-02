Martina Franca, raggirano 80enne all'uscita dalla Posta e gli rubano tutta la pensione

È stato avvicinato e gli hanno portato via la pensione appena ritirata dall’ufficio postale. Si chiamano furti con destrezza, e vittime privilegiate sono gli anziani. Vittima un 80enne ieri mattina all’uscita dall’ufficio postale di via D’Annunzio. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno fornito elementi utili a rintracciare i malviventi anche ai loro colleghi del Commissariato. Preziose saranno le immagini di videosorveglianza della zona che sono state acquisite dalle forze dell’ordine per risalire agli autori. La zona è piena di telecamere e all’ufficio postale, in queste settimane, sono stati completati gli interventi di potenziamento della video sorveglianza. Secondo una prima ricostruzione sembra che siano almeno tre o quattro le persone coinvolte, tutte di mezza età, e ognuno di essi con compiti differenti. Mentre uno di essi gli chiedeva informazioni su dove si trovasse il Cinema Nuovo, altri due gli segnalavano che il cappotto era sporco aiutandolo a pulirlo. In realtà gli stavano portando via la pensione.