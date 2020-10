Taranto, cocaina e 33mila euro in contanti nascosti in due vani «segreti» in casa: arrestato 52enne

I carabinieri di Taranto dopo vari servizi di appostamento hanno eseguito una perquisizione nell'abitazione di un 52enne pregiudicato tarantino, in un condominio di Via Umbria. Nel corso delle ricerche, grazie al fiuto del cane antidroga del Nucleo Cinofili Carabinieri di Modugno (Ba), sono stati individuati due vani segreti ricavati uno all’interno di un mobile e l’altro all’interno di una parete, opportunamente celato dal battiscopa, e trovati 33 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, due agende riportanti cifre e quantitativi e la somma contante di 33mila euro, suddivisa in banconote di vario taglio, sottoposta a sequestro in quanto ritenuta provento dell’attività di spaccio. L'uomo si trova ai domiciliari.