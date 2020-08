Mottola, incendio danneggia azienda di pellet

MOTTOLA - Un grosso incendio è divampato a San Basilio, vicino Mottola, in un capannone industriale dell'azienda "Daniele Ambiente Srl". L'incendio ha colpito un grande quantitativo di "Pellets", materiale altamente infiammabile, che era stoccato su un

piazzale esterno. L'allarme è scattato intorno alle 2 della notte scorsa. Per domare il rogo, per diverse ore sono state

impegnate quattro squadre dei Vigili del fuoco di Taranto rimaste costantemente sul posto. Considerate inoltre le dimensioni dell'incendio e la vasta area interessata, è stato anche necessario il supporto di un'altra squadra di vigili del

fuoco proveniente dal distaccamento di Castellaneta. Ingenti i danni provocati dal rogo, ma non sono stati ancora quantificati. Partite le indagini per appurare la natura dell'incendio, ma per ora non è possibile fare nessuna ipotesi.