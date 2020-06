Puglia, in arrivo «buoni trasporto» per operai agricoli nel Tarantino

Il governo regionale della Puglia ha stanziato 200mila euro in favore della Provincia di Taranto per avviare un progetto sperimentale per il trasporto dei lavoratori agricoli. In sostanza, la Provincia garantirà l'erogazione di «buoni trasporto» direttamente al lavoratore che potrà utilizzarli per acquistare da un’azienda di trasporto che verrà individuata dopo una selezione pubblica per acquistare i ticket.