Fase 2, anche il mercato dell’auto riparte: possibilità di test drive a domicilio

Organizzazione, sicurezza, prodotti finanziari a misura di cliente e poi tanta passione. L’emergenza sanitaria ha inferto un duro colpo al mercato automobilistico, ma Basile, concessionario Audi di Martina Franca e che serve tutto il Tarantino ma non solo, traccia la linea per ripartire. Nata negli anni Sessanta, dal 1978 concessionario Audi, l’azienda viene completamente rinnovata da Francesco Basile. Dal 2000 alla guida, c’è il figlio Martino. «Grazie a un team di tecnici specializzati e alla grande passione, ci siamo affermati sul territorio come azienda con l’obiettivo di venire incontro alle esigenze dei nostri clienti, nostro vero “motore”», spiega Martino Basile. Un mondo complesso quello delle auto. «L’industria automobilistica non è a comparti stagni. Quella italiana è strettamente legata alla tedesca e viceversa. Ci vogliono tante aziende anche italiane per costruire un’Audi».

Ma ci mancava solo il Covid-19 a complicare le cose. «Con l’esplosione dell’emergenza abbiamo dovuto modificare la nostra organizzazione per garantire la sicurezza. Abbiamo implementato servizi di consulenza a distanza, per esempio, con telefoni cellulari dedicati ai clienti, con i quali abbiamo continuato a relazionarci via sms, in streaming, da remoto con video, anche per presentare i nostri prodotti e migliorare le offerte commerciali. Su richiesta del cliente abbiamo anche organizzato test drive a domicilio. Sul fronte sicurezza abbiamo ripensato lo showroom in modo da rispettare le distanze, sanificato le auto, predisposto scrivanie dei consulenti con plexiglass, messo a disposizione gel igienizzanti e mascherine per i clienti. Dal 4 maggio in poi, insomma, ci siamo adeguati ai decreti del governo, continuando a fornire tutti i nostri servizi alla clientela». Per Basile occorre iniettare nuova benzina nel serbatoio chiamato ripartenza. «Mettiamo in campo prodotti finanziari molto stimolanti come “Audi Value” che assicura il futuro garantito di un’Audi. A fine finanziamento, si può completare l’acquisto, sostituire l’auto o restituirla.

C’è poi il noleggio anche per privati, una formula che consente di accedere ad un’Audi in modo semplice e sicuro e che comprende tre anni di bollo, tre di manutenzione e Rca e le prime tre rate mensile incluse». Senza mai dimenticare i servizi per chi è già cliente Audi: «Penso al “pick up-delivery” (ritiro e consegna) con igienizzazione dell’auto in questo periodo di emergenza Covid-19 o al “Keep distance & stay together check”: l’auto è rimasta ferma per due mesi? Noi garantiamo 25 controlli per la manutenzione e prezzi davvero speciali per l’eventuale sostituzione di batteria e filtri. Infine, c’è l’Audi easy service: accessori e interventi da 500 a 1.500 finanziati a tasso zero in questo periodo».

Intanto, la Casa Madre propone nuovi modelli, anche elettrici. C’è, ad esempio, l’Audi A3 Sportback dal designer avvenieristico e dalle tecnologie innovative che offre un’esperienza digitale inedita mentre le sue linee sportive le donano ancora più bellezza agilità e stile. In arrivo anche la Etron Sportback, completamente elettrica. Infine, spunta la nuova gamma Phev, ibrida, che si arricchisce con vetture in modalità completamente elettrica capaci di garantire un’autonomia di oltre 40 chilometri e zero emissioni, tra le quali spicca l’A6 Avant Tfsi».