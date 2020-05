Palagianello, «latitante» romeno sorpreso dai carabinieri: avviata procedura di estradizione

PALAGIANELLO - Nei suoi confronti pendeva un mandato di arresto europeo, emesso dal Tribunale del distretto di Neamt (Romania), dovendo scontare una pena detentiva di cinque anni poiché ritenuto responsabile del reato di furto. Il destinatario del provvedimento, un 40enne di origini romene, ma domiciliato a Palagianello, è stato rintracciato dai carabinieri della locale stazione durante un servizio di controllo del territorio.

Il «latitante» è stato fermato dai militari e, durante gli accertamenti, è emerso che a suo carico era pendente un mandato di arresto europeo. Per questo motivo è stato accompagnato in carcere in attesa di estradizione nel suo paese di origine dove sconterà la pena inflittagli.