Coronavirus, Eni dona mascherine, ventilatori polmonari e carrelli terapia ad Asl Taranto

TARANTO - L’Eni ha donato all’Asl di Taranto dispositivi di protezione individuale e presidi sanitari, come ventilatori polmonari, monitor multi-parametrici, mascherine chirurgiche e KN95 e carrelli terapia. La consegna è avvenuta tramite il management della Raffineria di Taranto. La donazione, «che costituisce una condizione aggiuntiva rispetto a quanto già disponibile - spiega l’Asl - contribuisce ad accrescere il clima di serenità con il quale gli operatori dell’Hub Covid Moscati possono adempiere alla loro fondamentale funzione di fronteggiare l’emergenza in corso». Il direttore generale dell’Azienda sanitaria, Stefano Rossi, a nome di tutto il personale «impegnato nella lotta al Coronavirus, e in particolare del Dipartimento di Prevenzione», ha espresso alla dirigenza dell’Eni «un sentito ringraziamento per la sensibilità dimostrata con questo gesto di concreta solidarietà a beneficio di tutta la collettività ionica».