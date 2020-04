Palagianello, minaccia i genitori e tenta di estorcere denaro per la droga: arrestato

I carabinieri di Palagianello (Ta) hanno arrestato in flagrante un 25enne del luogo, già nel mirino delle forze dell'ordine. I militari sono stati allertati dalla famiglia del giovane, che aveva tentato con minacce di chiedere ai genitori del denaro per acquistare stupefacenti. Ritenuto responsabile di danneggiamento ed estorsione continuata, è stato arrestato e condotto in carcere.