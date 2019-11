Taranto, anche operai Mittal volontari per colletta alimentare

Anche alcuni lavoratori dello stabilimento ArcerlorMittal, oltre ad assessori comunali, agenti di polizia e studenti, questa mattina hanno partecipato come volontari alla colletta alimentare che si è tenuta in un centro commerciale di Taranto nell’ambito della giornata nazionale organizzata dal Banco alimentare. «Aiutare il prossimo - ha affermato una delle volontarie, dipendente del Siderurgico - è dare la possibilità a noi stessi un domani di essere anche aiutati».

Anche l’arcivescovo Filippo Santoro, durante la sua visita, ha indossato la pettorina gialla e partecipato alla raccolta alimentare. «Saremo vigilanti - ha detto il presule riferendosi ai lavoratori dell’ex Ilva - sul futuro di queste persone, sul futuro dell’ambiente, della salute delle persone, e poi di questi operai. E’ attraverso il lavoro che si realizza la dignità della persona».

Per l’amministrazione comunale erano presenti il vice sindaco Paolo Castronovi e gli assessori Francesca Viggiano, Gabriella Ficocelli e Augusto Ressa. «È volontà del Comune - spiega una nota di Palazzo di città - essere vicino a chi vive situazioni di difficoltà, fino al punto di non poter acquistare viveri. La raccolta andrà avanti tutta la giornata in molti supermercati della città ma avrà comunque seguito nel resto dell’anno con altre attività di collaborazione tra il Comune e l’associazione, grazie al protocollo d’intesa siglato dalle due parti lo scorso 4 ottobre».