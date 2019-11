Mittal, Regione Puglia e Comune Taranto si costituiscono parte civile

TARANTO - Come preannunciato nei giorni scorsi, la Regione Puglia e il Comune di Taranto si sono costituiti nel contenzioso civile fra ArcelorMittal e l’ex Ilva relativo al ricorso cautelare presentato dai commissari contro l'addio del gruppo franco-indiano. L’udienza, fissata per domani, dovrebbe essere comunque rinviata ai giorni prima di Natale in quanto le parti stanno cercando un accordo di principio e sostanziale in modo che gli stabilimenti siderurgici possano riprendere l’operatività ordinaria.