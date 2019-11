Taranto, picchia la madre 80enne che non vuole dargli i soldi per la droga: arrestato

La polizia di Taranto ha arrestato un pregiudicato 50enne, Raffaele Garau, per maltrattamenti ed estorsione. Un cittadino nel pomeriggio di ieri ha segnalato al 113 un alterco tra due persone, madre e figlio. I poliziotti, giunti sul pianerottolo dell'appartamento, hanno sentito le urla di una donna che implorava aiuto. L'uomo che ha aperto la porta agli agenti è apparso in stato di alterazione psicofisica, dovuto a una precedente assunzione di droga, e ha chiesto ai poliziotti di cacciare di casa la donna che non voleva dargli i soldi per acquistare lo stupefacente.

L'uomo, agitato, aveva cominciato a scagliare oggetti contro il muro, e la donna, un'80enne, era stesa sul pavimento terrorizzata, in mezzo a cocci di vetro. L'anziana ha raccontato durante il trasporto in ospedale che il figlio l'aveva aggredita, colpendola con calci e pugni. L'uomo è stato arrestato e condotto in carcere.