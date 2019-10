Dl salva imprese, M5S punta i piedi: no a immunità penale ex Ilva: «Non serve»

C'è un sostanziale «no» del M5S all’immunità penale per l’ex Ilva contenuta nell’ultimo articolo del dl imprese all’esame in Senato. Una riunione a Palazzo Madama, a quanto si apprende da fonti parlamentari, è arrivata alla conclusione che l’ok del Movimento non ci sarà se l'articolo non verrà modificato o stralciato. Contemporaneamente anche i deputati del M5S hanno sottolineato: «riteniamo che non vi sia alcuna necessità di reinserire l’immunità «visto che già il decreto Crescita fissava le stesse tutele legali valide per tutte le aziende italiane».

I pentastellati evidenziano poi «una lontananza abbastanza tangibile tra i risultati enunciati dall’ex Ad di ArcelorMittal sulla sicurezza in fabbrica e la reale percezione dei lavoratori. In questi mesi sono state numerose le segnalazioni pervenute dai dipendenti del siderurgico di Taranto, avallate anche dalle loro rappresentanze sindacali, ad esempio quelle riguardanti la rimozione e la bonifica dell’amianto». «Non sono arrivate risposte - concludono - sulle numerose domande poste dai membri presenti in Commissione, come ad esempio quelle fatte in merito i numerosi slopping e le consistenti nubi di fumi provenienti dall’agglomerato o dalle cokerie che preoccupano notte e giorno la popolazione. Si parla di decarbonizzazione al 2050 ma al momento non c'è nulla in programma».