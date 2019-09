ArcelorMittal, dopo arrivo nuove tute i sindacati revocano sciopero

TARANTO - Fim Cisl e Uilm hanno revocato lo sciopero di 24 ore dei lavoratori dello stabilimento siderurgico ArcelorMittal di Taranto, inizialmente programmato per il 13 settembre per protestare contro la carenza delle tute da lavoro, i Dpi (Dispositivi di protezione individuale). Nel corso di un incontro che si è svolto oggi con le Rsu di stabilimento, l'azienda ha comunicato che «per quanto riguarda le tute aziendali - è spiegato nel verbale di riunione - viene effettuato un ordine semestrale ed il prossimo ordine già effettuato prevede l’arrivo di circa 22.000 capi a partire dalla seconda metà del mese corrente e a seguire ogni mese il fornitore consegnerà gli altri capi fino a saldo dell’ordine totale».

La società ha informato le Rsu che «era già in corso un altro ordine da fornitore diverso il quale ha già consegnato nella giornata di ieri circa 2.500 capi. Per quanto riguarda la procedura di prelievo delle tute, l’azienda ha comunicato che a tale scopo sono stati creati altri due punti in cui sono state installate le etichettatrici».

L’azienda, inoltre, «si impegna a valutare un sistema di consegna delle tute alternativo rispetto all’attuale al fine di velocizzare la consegna delle tute stesse. Entro la prossima settimana - è detto ancora nel verbale - sarà effettuato apposito incontro con le Rsu nel quale saranno condivise le proposte operative in merito alla distribuzione delle stesse. Infine, saranno effettuate verifiche puntuali sulle scorte relative alle tute dei Reparti Vigilanza e Infermeria».