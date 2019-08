Taranto, in casa 600 grammi di hashish: arrestato 20enne

La polizia di Taranto ha arrestato un 20enne incensurato del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I poliziotti erano insospettiti da un continuo viavai di tossicodipendenti da uno stabile di via Peluso, e hanno notato un giovane che in più occasioni si spostava da un appartamento al terrazzo. Pertanto i poliziotti sono intervenuti e hanno perquisito la casa: sul terrazzo hanno trovato un borsello con 6 panetti di hashish (600 grammi in tutto), un bilancino elettronico e due taglierini ancora sporchi. C'erano anche dosi già pronte per lo spaccio. Poi hanno fermato un giovane acquirente con in mano una banconota da 5 euro, pronto a comprare una dose. Il 20enne è stato arrestato.