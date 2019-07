Taranto, ecco «MArTa 3.0»: nel nuovo logo spunta il tridente di Poseidone

TARANTO - Un nuovo logo che richiama il tridente di Poseidone annuncia sul sito del Museo nazionale archeologico di Taranto una digitalizzazione delle opere, una rinnovata strategia di comunicazione online e offline, un laboratorio creativo digitale affidato a privati. E’ il progetto "Museo MArTA 3.0», presentato in conferenza stampa dalla direttrice Eva Degl'Innocenti e affidato alle società Meeting Planner (mandataria) e Never Before Italia (progetto grafico e di comunicazione).

«La nuova identità visiva e digitale del MarTA - ha spiegato Degl'Innocenti - rientra in un progetto europeo di comunicazione, promozione e marketing che ci permette di valorizzare ancor di più il MArTA come racconto di passato, presente e futuro. Non è un cambiamento radicale rispetto al passato, ma una evoluzione della storia del Museo, fondato alla fine dell’Ottocento», per raccogliere la storia di Taranto e del suo territorio dalla Preistoria all’Alto Medioevo, passando dal periodo greco e indigeno preromano, romano, poi tardoantico e medievale. L’intenzione, è stato spiegato, è rendere fruibili le collezioni anche in modo interattivo grazie alle nuove tecnologie Ict, che permettono esperienze multisensoriali e la partecipazione del visitatore. «Il progetto - ha aggiunto Degl'Innocenti - finanziato dal Programma Operativo Nazionale Fesr Cultura e Sviluppo 2014/2020, è al primo step di una strategia scientifica e culturale, sviluppata con tutto lo staff del museo e poi con le due società».