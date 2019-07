Taranto: scelto il logo per i Giochi del Mediterraneo 2025

La commissione interna del Comune di Taranto ha selezionato il logo che, dopo adeguato affinamento professionale, accompagnerà la candidatura e, si spera, l'organizzazione dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2025. La realizzazione grafica, proposta all’interno del concorso di idee bandito nel mese di maggio dall’Amministrazione comunale, proviene dall’Istituto Comprensivo «Gaetano Salvemini» di Talsano. Grazie a questo artista, la scuola, che si è distinta per varie proposte degne di menzione, riceverà il premio costituito da un contributo straordinario di mille euro.

«È stato emozionante - commentato il Sindaco Rinaldo Melucci in una nota - vedere come tanti giovani tarantini si siano, in così poco tempo, appassionati a questa prospettiva dei Giochi del Mediterraneo. Avremo modo di esporre le numerose proposte grafiche pervenute al Comune di Taranto, tutte molto evocative ed affatto banali. A tutti i nostri artisti e ai loro docenti un ringraziamento sentito, per aver raccolto questa sfida ed aver scritto una prima importante pagina di questa storia così speciale per Taranto e per il loro stesso futuro».

«Il disegno viene scelto - precisa il sindaco - perché è una immagine fresca, moderna, dalle linee pulite ed iconiche, come l'immagine di Taranto che abbiamo ormai fissa in testa. Quelle due figure stilizzate che sembrano tanto il nostro amato monumento al marinaio di Taranto, quel saluto ai viandanti, in questa epoca di migrazioni, quel richiamo in cima anche alle due colonne della nostra grecità, in ultimo quel riprodurre la numerazione romana dei XX Giochi del Mediterraneo, tutto sembra perfetto per Taranto 2025. Saranno proprio i giochi della gioventù tarantina».