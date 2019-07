Taranto, minaccia la compagna e strattona i poliziotti: denunciato 37enne

La polizia di Taranto ha denunciato un tarantino di 37 anni per resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti erano intervenuti in casa di una donna, preoccupata che il suo convivente - con cui si stava separando - potesse andar via da casa portando con sé i figli minori. Giunti nell'androne del palazzo, i poliziotti hanno visto l'uomo che si avvicinava con fare minaccioso verso la compagna e la cognata, che si erano rifugiate in macchina. L'uomo, invitato alla calma, ha cominciato a inveire contro gli agenti e a strattonarli. L'uomo ha già precedenti per resistenza a pubblico ufficiale, maltrattamenti in famiglia, truffa, ricettazione e furto aggravato.