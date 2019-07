Ex Ilva, salta l'accordo su Cig per 1.400: Am va avanti. Sindacati: sciopero

Fim, Fiom, Uilm e Ugl hanno proclamato 8 ore di sciopero su tre turni per la giornata del 4 luglio per protestare contro l’avvio della procedura di Cassa integrazione ordinaria da parte di ArcelorMittal per 1395 dipendenti dello stabilimento di Taranto per 13 settimane, nonostante il mancato accordo sindacale e la richieste di differire la decisione in vista degli incontri del 4 e 9 luglio convocati dal vicepremier Luigi Di Maio.

I sindacati, è detto in una nota, «percorreranno tutte le strade possibili, anche attraverso il ricorso agli enti competenti, per impedire l'utilizzo da parte di ArcelorMittal della stessa cassa integrazione». Oggi si è svolto un nuovo incontro tra le organizzazioni sindacali e l’azienda per discutere nuovamente dell’apertura della procedura.

«Nonostante i vari incontri - spiegano Fim, Fiom, Uilm e Ugl - ancora ad oggi l’azienda ha mostrato una totale chiusura sulle richieste avanzate dai sindacati». Nello specifico i sindacati «hanno chiesto - si precisa - uno slittamento dell’avvio della procedura della cassa integrazione, in attesa dell’incontro ministeriale previsto il prossimo 9 luglio, provando ad entrare nel merito sull' integrazione salariale, rotazione del personale e gestione delle ferie programmate.

Tale richieste si rendevano necessarie per arrivare ad un confronto con il ministro Luigi Di Maio ed affrontare anche la complessità della vertenza ex Ilva e di quanto sta emergendo in queste settimane». ArcelorMittal «ha deciso di fatto - sostengono i sindacati - di voler proseguire unilateralmente, con l’avvio della procedura di Cigo, assumendosi una responsabilità che peserà nei rapporti futuri con i lavoratori e le loro rappresentanze».