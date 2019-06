Manduria, dopo caso Stano altro disabile picchiato dal branco: 2 ordinanze

MANDURIA - La Squadra Mobile di Taranto ha notificato una ordinanza di custodia cautelare in carcere per l'aggressione a un disabile di 53 anni di Manduria a due giovani di 19 e 23 anni, già detenuti nell’ambito dell’inchiesta sulla baby gang che ha violentemente bullizzato Antonio Stano, il 66enne pensionato disabile di Manduria morto il 23 aprile. Il provvedimento restrittivo è stato firmato dal gip su richiesta del procuratore Carlo Capristo e del sostituto procuratore Remo Epifani.

I due maggiorenni rispondono in concorso con due minorenni ai quali ieri era stata notificata (9 misure cautelari complessive, per un maggiorenne e 8 minorenni) una ordinanza di collocamento in comunità, anche loro già detenuti nel carcere minorile Fornelli di Bari per le aggressioni ad Antonio Stano.

La seconda vittima della baby gang è un uomo affetto da insufficienza mentale grave. L’1 aprile scorso, in ore notturne, fu attirato all’esterno della sua abitazione. Per «puro passatempo» i bulli lo colpirono violentemente con calci e pugni, fino a provocargli l’avulsione dei denti incisivi. L'episodio, emerso dalla disamina di un ulteriore video trovato nel telefono di uno degli indagati (che ha ripreso l’intera scena), è stato ricostruito attraverso l’analisi di tabulati prima e di rilievi (analisi morfologica) del Servizio di Polizia Scientifica.