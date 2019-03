Cinzella Festival, arrivano anche Marlene Kuntz e White Lies

Due nuove band, Whit lies e Marlene Kuntz, arricchiranno il cartellone del «Cinzella Festival», diretto dall’attore Michele Riondino, in programma a Grottaglie, nelle Cave di Fantiano, dal 17 al 20 agosto prossimi. Dopo Battles e Nu Guinea (17 agosto) e Franz Ferdinand, headliner della serata del 20 agosto, gli inglesi White lies e gli italianissimi Marlene Kuntz (da trent’anni sulla scena musicale) si aggiungono al cast, in fase di completamento. I due gruppi calcheranno il palco del festival insieme, nella serata del 18 agosto. I White Lies presenteranno dal vivo il nuovo album Five, uscito il 1° febbraio per Pias Recordings, che festeggia i dieci anni della band. Il disco vede un’energia rinnovata nella creatività del trio londinese, ancora una volta capace di allargare i suoi territori sonori dall’electro rock al synth pop. Il risultato è un album importante e ambizioso, che segna il capitolo più maturo della discografia dei White Lies, nei testi e nella sperimentazione musicale.

I Marlene Kuntz festeggeranno sia i trent’anni di attività che il ventennale del loro terzo disco «Ho Ucciso Paranoia». Un viaggio a ritroso ricco di emozioni che per qualcuno potranno anche trasformarsi in nostalgia, ma densa di vitalità positiva e rigenerante: lo faranno con 10 concerti doppi, un primo tutto acustico e un secondo elettrico, per un totale di quasi tre ore di spettacolo.



«Abbiamo deciso di portare avanti l’esperimento fatto lo scorso ottobre a Milano, quando, un pubblico attento ed emozionato - dichiara la band piemontese, originaria di Cuneo - ci seguì in queste due nostre dimensioni. Allora fu un esperimento, ora sarà una conferma, assecondando il desiderio di portare in giro per l’Italia la doppia anima che è insita nel nostro stesso nome». Cinzella è il festival dedicato alla musica e al cinema, che lo scorso anno è diventato un autentico polo di attrazione artistica e culturale della terra jonico-salentina. Una scommessa vinta grazie a una line up di eccellenze musicali e alle rassegne cinematografiche d’autore legate a musica e arte.