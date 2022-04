Brindisi chiama il tifo al PalaPentassuglia che torna al 100% di capienza

BRINDISI - «Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare». La massima vale per la Happy Casa Brindisi che si appella al cuore del suo tifo appassionato per la volata finale della stagione regolare della serie A di basket. Con tre giornate e diciassette giorni di anticipo, infatti, il club biancazzurro «accende» la prevendita di quella che molto probabilmente sarà una sfida decisiva per la caccia last minute ai playoff-scudetti. Parte da oggi la possibilità di «acquistare i biglietti per il match in programma domenica 24 aprile alle ore 18 contro l’Allianz Pallacanestro Trieste, valevole per il 28° turno di regular season Legabasket Serie A. Il PalaPentassuglia è pronto ad accogliere il 100% dei supporters brindisini in vista del finale di stagione e la serrata lotta per conquistare un posto nei playoffs scudetto» annuncia in un comunicato il club del presidente Fernando Marino.

In vista della riapertura in toto (dopo le restrizioni legate al Covid di questo biennio di emergenza) dell'impianto brindisino, la società manda un Sos al pubblico in questo delicato momento della stagione, visto che il quintetto allenato da Frank Vitucci dopo le due ultime sconfitte consecutive patite per mano di Napoli (fuori) e Varese (in casa) è scivolato in ottava posizione, che costituisce l'ultimo «bastione» utile a conquistare un posto nell'affare-scudetto. L'Happy Casa ha ancora sei partite a disposizione per centrare il suo obiettivo, ovvero arpionare uno dei posti utili ai playoff. La prossima sfida è in esterna, sabato 9 aprile, alle ore 18, in casa della Dolomiti Energia Trentino, decima, a due punti di lunghezza dalla squadra pugliese.