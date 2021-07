Berrettini in finale a Wimbledon, il primo italiano nella storia

Il tennista italiano Matteo Berrettini entra a far parte della storia: è il primo italiano ad approdare alla finale di Wimbledon. Appena concluso il match contro il polacco Hubert Hurkacz, sconfitto 3-1.

Domenica, dunque, tutta l'Italia guarda a Londra. Non solo per la finale dei campionati europei tra Italia e Inghilterra, ma anche per lo scontro tra il nostro Berrettini e il vincitore del match Djokovic-Shapovalov.