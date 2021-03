Donne e basket: Puglia capofila con Empowering Women in Basketball

BARI - Donne nel basket, per un apporto sempre più consapevole. È l’obiettivo di Empowering Women in Basketball /#EWB, progetto europeo che vede l’ASD Margherita Sport e Vita di Margherita di Savoia come full partner italiano, con la collaborazione dell’ASD Pink Sport Time Bari come associate partner e con il supporto del Comitato FIP Puglia.

L’iniziativa si inserisce all’interno del contesto Erasmus+ Sport Programme Azione Small Collaborative e mira a incentivare e sviluppare il ruolo femminile nel basket, migliorando le buone pratiche per incoraggiare e promuovere la partecipazione delle donne in qualità di atlete, manager, arbitri e allenatrici.Al progetto, che farà perno sui principi fondamentali dell’Unione Europea, come l’uguaglianza e la parità di genere, parteciperanno anche partner di Croazia e Slovenia.

«La ASD Margherita Sport e Vita – dichiara Spartaco Grieco Presidente della MSV Basket – è felice di avere come associate partner la Asd Pink Sport Time in questo progetto internazionale all’interno del prestigioso Erasmus+ Sport programme. La capacità di perseguire i principi di uguaglianza e parità di diritti nel settore dello sport, in particolare nel mondo della pallacanestro, incontra i nostri ideali e questa esperienza internazionale permetterà a tutte le ragazze che amano questo sport di avvicinare l’Europa attraverso lo scambio delle buone pratiche incoraggiando la consapevolezza di come lo sport possa incrementare le competenze professionali alla pari del genere maschile».