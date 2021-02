Atletica, da domani a Molfetta gli Assoluti di lanci lunghi

BARI - Si svolgerà domani e domenica nello stadio 'Mario Saverio Cozzolì di Molfetta l’edizione 2021 dei campionati italiani invernali dei lanci lunghi, organizzata dal Comitato regionale della Fidal Puglia, in collaborazione con Atletica Aden Exprivia Molfetta e Olimpia Club Molfetta. Parteciperanno più di 130 atleti, tesserati per 72 società da tutta Italia. In palio i titoli nazionali nelle categorie senior-promesse e giovanili (junior-allievi) maschili e femminili. Gareggeranno con chance di medaglia anche quattro atleti pugliesi: Carmelo Musci, Paolo Puppo, Pellegrino Delli Carri e Enrico Ferrioli. Gli organizzatori della Fidal Puglia annunciano tra i presenti alla manifestazione il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Roberto Garofoli.