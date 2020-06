Bari calcio, primo allenamento in gruppo all'antistadio

BARI - Il Bari ha ripreso oggi a lavorare in gruppo - dopo aver eseguito tutti gli esami da protocollo -: la squadra è al lavoro all’antistadio, con tutti i componenti della rosa a disposizione.Capitan Di Cesare e compagni stanno curando la fase atletica e per la prima volta dopo la sosta Covid anche quella tattica. L’allenatore Vivarini è apparso tra i più determinati nel dare la carica agli atleti in vista delle finali playoff: i pugliesi scenderanno in campo per la prima partita delle finali il 13 luglio prossimo. Il club ricorda che agli allenamenti non vanno realizzati assembramenti né si possono chiedere foto o selfie ai giocatori, secondo osservanza delle prescrizioni sanitarie post pandemia.