Bari calcio, riprendono gli allenamenti individuali al San Nicola

BARI - Il Bari ha ripreso gli allenamenti al San Nicola, con sedute individuali per gli atleti. Stamattina, in attesa dell’esito degli esami sierologici e dei tamponi a cui il gruppo è stato sottoposto nei giorni scorsi, la squadra si è allenata a porte chiuse.

«I calciatori - è scritto nella note del club - hanno raggiunto l’impianto di Torrebella uno alla volta e sono scesi in campo negli orari previsti dalla rigorosa tabella stilata dallo staff tecnico, rispettando il protocollo sanitario previsto, dando così il via agli allenamenti individuali, in attesa degli esiti degli esami effettuati». Antenucci e compagni hanno seguito lavori atletici e con il pallone: il ritorno sull'erba del San Nicola ha avuto l’effetto di restituire normalità e buon umore ai calciatori biancorossi, pronti allo sprint finale per giocarsi sul campo le chance-promozione in B.