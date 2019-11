Lecce-Sassuolo 2-2, Berardi firma il pari al Via del Mare

LECCE - Il Sassuolo pareggia al Via del Mare contro il Lecce: la partita finisce 2-2. Dopo un primo tempo importante, i neroverdi hanno messo a segno l'1-1 all'85' contro i giallorossi. Tutto nasce da Defrel, che scappa a Lucioni e calcia in porta da dentro l'area. Gabriel respinge, poi il difensore allontana la palla centralmente sul sinistro di Berardi, che trova l'angolo giusto per fare il 2-2.

Pareggio, tuttavia, che servirebbe poco a entrambe le compagini, le quali si ritroverebbero appaiate a 10 punti e molto vicine ai bassi fondi della classifica.