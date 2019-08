Raffo Cup a Taranto, blackout allo stadio: curva illuminata con i cell

TARANTO - Black out allo stadio Erasmo Iacovone di Taranto ieri sera durante la gara tra la squadra di casa e il Fasano, per la prima edizione della «Raffo Cup». Uno dei due trasformatori dell’impianto di illuminazione ha subito un’avaria, generando un allarme nelle sedi Enel tale da rendere necessaria l’interruzione dell’energia elettrica all’intera struttura, in via precauzionale.

Con il black out, al 20' del secondo tempo e sul risultato di 2-1 per il Taranto, l’arbitro Alessandro Vincenzo Ancona ha decretato la fine della gara, che tra l’altro era iniziata con quasi un’ora di ritardo.

Sugli spalti i tifosi avevano srotolato una gigantografia con la foto di Nadia Toffa, l’inviata e conduttrice delle Iene, cittadina onoraria di Taranto, morta nei giorni scorsi dopo una lunga battaglia contro il cancro. E avevano mostrato lo striscione con la scritta «Nuje assime pacce pe te» ("Noi usciamo pazzi per te").

L’amministrazione comunale in una nota spiega che oggi «alle ore 12 è stata ripristinata la corrente elettrica in tutto lo stadio grazie all’intervento dell’impresa manutentrice che fornirà a breve un nuovo trasformatore provvisorio nelle more di un intervento di sostituzione radicale degli attuali trasformatori. Si è trattato - ha dichiarato l’assessore alla cultura e sport Fabiano Marti - di un problema tecnico assolutamente imprevedibile».