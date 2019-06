Il barese Dentico vince due ori e un bronzo nella «Mediterranean Cup»

BARI - Un tris di medaglie internazionali e buoni risultati dal trofeo Settecolli di Roma. È stato un week end ricco di risultati per gli atleti baresi.

Su tutti brilla Christian Dentico, 16enne del Cus Bari, che alla Mediterranean Cup (Coppa Comen) ha conquistato un bronzo nei 50 stile libero e due ori nella staffetta 4x100 stile e nella mistaffetta 4x50 stile. Per l’atleta, allenato dal tecnico Dario Giannone, che è alla seconda partecipazione al prestigioso trofeo di Bulgaria con la nazionale italiana giovanile, si tratta di un risultato davvero importante che premia l’ottimo lavoro di tutta la squadra biancorossa. Anche un anno fa il giovane cussino andò a medaglia con un bronzo individuale e un oro di staffetta. Da segnalare, inoltre, che nei 100 stile, Dentico ha stabilito il nuovo record regionale di categoria Ragazzi (52’’66) piazzandosi al settimo posto in finale.

Per il Cus le soddisfazioni non finiscono qui. Alla 56ma edizione del trofeo Settecolli di Roma, ottima prestazione per Manuela Mendolocchio che si è piazzata quarta nella finale B dei 200 rana con il tempo di 2’3’’40. Manuela che studia in California e ha il doppio tesseramento italo americano è stata la prima atleta italiana della finale.

Per quanto riguarda i baresi al Settecolli si segnalano il quinto posto nella finale B dei 200 rana di Andrea Castello (ex Payton Bari, oggi tesserato il De Akker team di Bologna dove vive e studia all’Università). A proposito di Payton, allo Stadio del nuoto di Roma c’erano anche, per la squadra biancoverde, Alessandro Losappio, Adriana Compierchio, Nicolò Capurso, Francesca Miolla e Mattia De Serio. Hanno nuotato inoltre Ginevra Masciopinto della Fimco Sport e Luca De Tullio (Sport Project). Non ha gareggiato invece suo fratello Marco (che volerà in Corea per i Mondiali) bloccato da un virus intestinale. In acqua infine anche Lucrezia Napolitano della Netium Giovinazzo, guidata da Raffaele Girardi. La compagna di squadra di Elena Di Liddo (medaglia di argento per un centesimo alle spalle Ilaria Bianchi nei 100 farfalla) ha nuotato i 100 e 200 stile libero.