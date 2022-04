Barbara D'Urso fuori da Mediaset? Addio a Pomeriggio 5 e Domenica Live

Barbara D’Urso potrebbe presto dire addio a Mediaset. Anzi, secondo quanto rivelato da ‘Dagospia’, l’indiscrezione è già una certezza: “Il finale è ormai scritto: il contratto di Barbara D’Urso scadrà a dicembre 2022 e la conduttrice non è più nei piani dell’azienda” si legge.

Sarebbe quindi imminente l'addio di Barbara D’Urso a Mediaset e ricorda che lo stesso portale aveva già anticipato la chiusura di ‘Domenica Live’ e ‘Live Non è la D’Urso’ e raccontato i progetti della dirigenza per il daytime e l’insoddisfazione per ‘La Pupa e il Secchione Show’.

Nello specifico, tale insoddisfazione per ‘La Pupa e il Secchione Show’ è stata ricollegata ai bassi ascolti e alla realizzazione stessa del programma. Secondo le indiscrezioni a Barbara D’Urso sta per essere tolto anche lo studio di ‘Pomeriggio 5’.