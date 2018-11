Cuccarini in Non mi hai più detto ti amo

ROMA, 16 NOV - Una super-mamma e moglie perfetta, che ha sulle sue spalle tutta la responsabilità della famiglia, capisce che forse 'solo' questo ruolo non la rende più felice e, con grande coraggio, decide di recuperare se stessa e il suo essere donna rimettendo in gioco ogni equilibrio. Dopo oltre 50 piazze e un successo da 110 repliche tutte sold out, 100 mila spettatori e il premio Borgio Verezzi 2017-18, Lorella Cuccarini e Giampiero Ingrassia tornano a Roma protagonisti di Non mi hai più detto ti amo, commedia scritta e diretta da Gabriele Pignotta, che a 20 anni da Grease li ha riuniti in palcoscenico. Debutto in un testo di prosa per l'attrice, lo spettacolo sarà per quattro settimane al Teatro Olimpico, dal 20/11 al 16/12, per poi proseguire in tournée fino a febbraio con tappe anche a Rimini, Torino, Genova, Sanremo, Mestre, Cosenza e Arezzo. Tra risate e riflessioni, al centro è il tema della famiglia.Nel cast, Raffaella Camarda, Francesco Maria Conti, Fabrizio Corucci.