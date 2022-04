«Pechino Express» in Uzbekistan tra sfida e tradizioni

Tappa in Uzbekistan nel nuovo appuntamento di Pechino Express, condotto da Costantino della Gherardesca, in onda stasera alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su Now. Le sette coppie di viaggiatori rimaste nella sfida approdano in un Paese poco conosciuto ma incredibile, capace di riservare sorprese e stupore ai concorrenti in marcia sulla «Rotta dei Sultani».

Ancora in gara per gli 86 chilometri che compongono questa quinta puntata Barbascura X e Andrea Boscherini «Gli Scienziati», Rita Rusic e Cristiano Di Luzio «I Fidanzatini», Victoria Cabello e Paride Vitale «I Pazzeschi», Fru e Aurora Leone «Gli Sciacalli», Nikita Pelizon e Helena Prestes «Italia-Brasile», Bugo e Cristian Dondi «Gli Indipendenti», Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni «Mamma e Figlia».

Lasciata la Turchia e approdate in Uzbekistan, le coppie continuano così a macinare i 7000 chilometri del viaggio di Pechino Express, produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia, che a seguire toccherà anche le terre della Giordania e degli Emirati Arabi, fino alla finale a Dubai.

Il tragitto in Uzbekistan prevede la partenza dalla fortezza Ayaz Qala nel deserto di Kyzylkum, fino a Khiva dove i più veloci affronteranno la prima prova vantaggio della stagione, e le coppie in gara arriveranno fino alla Kuhna Ark Citadel.

In questo percorso impareranno ad apprezzare cibo locale e danze tradizionali, ma anche eccellenze scientifiche e commerciali di un Paese al centro dell’antica Via della Seta. Poi, passaggi su mezzi di trasporto inusuali, risate e momenti di scontro nelle coppie e tra le diverse squadre. Solo alla fine si scoprirà chi giungerà per primo al traguardo, contribuendo al montepremi finale devoluto a sostegno di una Ong che opera nei paesi visitati da questa edizione, chi continuerà il viaggio di Pechino Express e chi dovrà tornare in Italia.