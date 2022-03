«Giochi di potere», Jack Ryan sfida i terroristi dell’Ira

Giochi di potere, in onda stasera su LA7 alle 21,15 è un adattamento cinematografico del romanzo di Tom Clancy, «Attentato alla corte d’Inghilterra». Il film del 1992, diretto da Phillip Noyce, ha come protagonista Harrison Ford, nei panni di Jack Ryan, un ex analista della Cia, che si trova a una conferenza a Londra insieme alla moglie Cathy (Anne Archer) e alla piccola figlia Sally (Thora Birch). Thriller politico ricco di inediti risvolti di alta tecnologia elettronica, come le immagini dei satelliti che scoprono il campo africano dei terroristi e guidano un attacco notturno in diretta da Washington.

Jack Ryan, riesce a scongiurare un attentato a un membro della famiglia reale, proprio davanti davanti alla residenza reale di Buckingam Palace Jack. Nello scontro che ne scaturisce, l’ex membro dell’intelligence americana contribuisce all’arresto di Sean Miller (Sean Bean), affiliato della componente più estremista dell’Ira ed allo stesso tempo è costretto ad uccidere anche il fratello del terrorista. Miller però, riuscito a uscire di prigione, medita la sua vendetta: attraversa l’oceano e negli Stati Uniti causa un incidente stradale a Cathy e Sally, moglie e figlia di Ryan, costringendolo a tornare in servizio. Il protagonista riesce così a scoprire che questa frangia estremista dell’Ira è penetrata anche negli Stati Uniti. Miller, insieme ad altri due terroristi, pianifica un attacco alla villa di Ryan nel Maryland proprio quando lord Holmes, il membro della famiglia reale britannica scampato all’attentato, fa visita al suo salvatore per consegnargli un riconoscimento al suo eroico gesto.

Ryan quindi si torva a dover sventare le cattive intenzioni degli agguerriti terroristi. Ci riuscirà?