«Notte degli Oscar» probabile video con Zelensky

Giunse il grande momento degli Oscar... con lo sguardo rivolto alla guerra in Ucraina. Sky trasmetterà in diretta nella notte di oggi e domani la 94esima edizione degli Academy Awards. Appuntamento dalle 00.15 su Sky Cinema Oscar (canale 303 Sky) per la Notte degli Oscar 2022 con il Red carpet e le premiazioni dal Dolby Theatre di Los Angeles. La diretta andrà in onda anche su Sky Uno, in streaming su Now e in chiaro su TV8, sempre dalle 00.15.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky potrebbe fare una apparizione video, live o registrata. Lo scrive il «New York Post», precisando che il dibattito in corso è se la cerimonia debba rimanere apolitica o meno. Abc, che trasmette lo show, sarebbe favorevole a dare spazio al leader ucraino, che peraltro è un ex attore. La sua apparizione avrebbe una risonanza planetaria, oltre quella già avuta facendo il tour dei parlamenti occidentali. Secondo il quotidiano, l’attrice di origini ucraine Mila Kunis, che col marito Ashton Kutcher ha raccolto 35 milioni per i rifugiati ucraini, farà una dichiarazione politica durante la kermesse.

Dagli studi Sky Francesco Castelnuovo, commenterà l’evento col «Cinemaniaco» Gianni Canova e la giornalista di Sky Tg24 Francesca Baraghini. Fra gli ospiti il conduttore di Pechino Express Costantino della Gherardesca, presente in studio; interverranno in collegamento: il duo comico Lillo&Greg, l’attrice e regista Claudia Gerini, due attori in rappresentanza del cast del film italiano nominato come miglior film internazionale È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino ossia, Enzo Decaro e Massimiliano Gallo. La «Notte» sarà riproposta domani su Sky Cinema Oscar nel pomeriggio; Il meglio della Notte degli Oscar 2022 sarà dalle 21.15 su Sky Cinema Oscar e Sky Uno, anche on demand su Sky e Now e in chiaro su TV8 alle 23.45