«Storia di Nilde», un mito della sinistra

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, oggi 8 marzo alle 23.30, Rai Premium (canale 25 del digitale terrestre) propone «Storia di Nilde», una docufiction che, intrecciando ricostruzioni fiction, materiali di repertorio e testimonianze illustri, ripercorre la storia umana e politica di Nilde Iotti.

Diretta da Emanuele Imbucci, la docufiction racconta la vita di Leonilde Iotti, prima donna eletta Presidente della Camera dei Deputati e una tra le ventuno a partecipare all’Assemblea costituente del 1946. Dalla lotta per l’emancipazione femminile alle forti istanze progressiste, come la richiesta di far accedere le donne alla magistratura o l’impegno sulla Legge sul divorzio, alla Iotti va il merito di aver ottenuto alcune delle conquiste civili e culturali che hanno contribuito a rivoluzionare la nostra politica. La storia prende avvio da un fatto realmente accaduto, l’arrivo di una lettera inviata da una ragazza costretta a subire le imposizioni del fidanzato, alla quale Nilde Iotti risponde in prima persona spronandola a liberarsi dal giogo che la tiene prigioniera e a rivendicare il proprio diritto all’autodeterminazione.

È Anna Foglietta a vestire i panni di Nilde Iotti. Nel cast anche Francesco Colella nel ruolo di Palmiro Togliatti e Vincenzo Amato in quello di Enrico Berlinguer. Tra le testimonianze illustri che si intervallano alla narrazione troviamo: Giorgio Napolitano, Marisa Malagoli Togliatti, il portavoce di Nilde Iotti Giorgio Frasca Polara, la sua biografa Luisa Lama, la Presidente della Fondazione Iotti Livia Turco, l’ex Presidente del Consiglio Giuliano Amato, l’ex direttore de l’Unità Emanuele Macaluso e tanti altri.